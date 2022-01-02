ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 85 شخصا ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالمخدرات في مهرجان موسيقي بمناسبة رأس السنة الجديدة في سيدني.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الاعتقالات كانت نتيجة لعملية واسعة النطاق في مهرجان "فيلد داي 2022" للموسيقى وكان الهدف منها منع السلوك المعادي للمجتمع والجرائم المتعلقة بالكحول وتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني.



وتشير التقديرات إلى أن 11 ألفا و 981 شخصا حضروا المهرجان الموسيقي الذي أقيم يوم السبت في "فيكتوريا بارك" بوسط سيدني.



وضبطت الشرطة خلال العملية مخدرات بما في ذلك عقار إم دي إم إيه، والكيتامين، وعيش الغراب، وعقار إل إس دي، والكوكايين، والقنب.



وتم توجيه اتهامات بحيازة المخدرات لغالبية المعتقلين بينما اتهم شخصان بالاتجار.



وقالت الشرطة إنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 22 عاما ومعه 50 كبسولة من عقار إم دي إم إيه، مضيفة أن الرجل كان اشتبك مع الشرطة أثناء تفتيشه مما تسبب في "إصابات طفيفة" لأحد الضباط. ووجهت إليه تهمة الاتجار في مخدرات ممنوعة والاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات.

