تم رصد أكثر من 766 ألفا من الطيور المائية عند بحيرة بويانغ في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين خلال عام 2021، ما يعد رقما قياسيا، وفق ما أظهره أحدث إحصاء للطيور المائية.



وعلى أساس نتائج أحدث مسح ميداني في عام 2021، ذكرت هيئة المحمية الطبيعية الوطنية ببحيرة بويانغ جيانغشي أنه تم رصد ما إجماليه 67 نوعا من الطيور المائية.



وقال داي نيان هوا، باحث بمعهد الموارد البيولوجية التابع لأكاديمية جيانغشي للعلوم "إن المزيد والمزيد من السكان المحليين يشاركون في جهود الحماية مع تنامي وعيهم بالحماية البيئية. وهذا هو سبب عشق الطيور المهاجرة لبحيرة بويانغ"، مضيفا أن تطبيق حظر الصيد الممتد لعشرة أعوام في بحيرة بويانغ ساهم في توفير حماية أفضل للأحياء المائية وخلق ظروفا مواتية لتكاثر الطيور.



ودخلت لائحة جديدة لحماية الطيور المهاجرة في المقاطعة حيز النفاذ يوم السبت.



ومع احتضانها لـ 382 نوعا من الطيور، تعد بحيرة بويانغ أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين ومشتى مهما للطيور المائية في آسيا