كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تقريره الرابع لحصاد المجمع في عام 2021، عن إجابة لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر واللجان الفرعية المنتشرة في أرجاء محافظات جمهورية مصر، بالإضافة إلى الفتاوى الإلكترونية عبر منصَّات المجمع على شبكة الإنترنت، عن 650 ألف فتوى خلال هذا العام.



وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية "إن لجان الفتوى قد أجابت عن تلك الأسئلة التي وردت من الجمهور ‏العادي وبعض المؤسسات الرسمية، والتي تنوَّعت ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، بالإضافة إلى تفنيد عدد من الشبهات المثارة في الوقت الراهن".



وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطط مجمع البحوث الإسلامية ‏التي تعمل على مواجهة فوضى الفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين؛ للحفاظ على المجتمع المصري من الوقوع في شباك النتائج السلبية لتلك الفتاوى التي تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.. منوها بأن لجان الفتوى تضمُّ أعضاءً مؤهلين في مختلف التخصصات الشرعية، ويشرف عليها أساتذة من كبار العلماء بالأزهر الشريف.



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن تلك اللجان، البالغ عددها 230 لجنة، نجحت في حلِّ كثير من قضايا النزاعات الأسرية من خلال التكييف الفقهي لبعض المسائل المتعلقة بأحكام الطلاق والمواريث وغيرها من الأمور التي تلامس واقع مشكلات الأسرة التي تشكِّل البناء الرئيس للمجتمع المصري، كما نجحت في الحفاظ على كيان بعض الأسر من التفكك والانهيار.



وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أصدر خلال الأسبوع الماضي 3 تقارير لحصاد المجمع الدعوي في عام 2021، وكشفت تلك التقارير عن تنفيذ أكثر من 719 ألف لقاء دعوي، وإطلاق 40 حملة توعويَّة، ونشر أكثر من 216 ألف منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمجمع، وتنظيم 5 معارض للكتاب في عدد من محافظات الجمهورية، ونشر 58 إصدارًا علميًّا جديدًا استهدف معالجة كثير من القضايا الفكرية والمشكلات الأسرية، ومواجهة التطرف والإلحاد والفساد الأخلاقي، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية.