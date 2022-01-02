كشفت شركة الألعاب الإلكترونية اليابانية يوكاي إنجنييرنج التي تنتج القط الآلي كووبو عن قط آلي ناعم جديد يستطيع قضم طرف إصبع المستخدم أثناء اللهو معه، حيث تأمل الشركة أن تحقق اللعبة الجديدة "شعورا بالرضا" لدى المستخدم في بداية كل يوم.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الدمية الآلية الجديدة تسمى "آماجامي هم هم" تستخدم خوارزمية ذكاء اصطناعي تسمى "هم خوارزم" ، والتي تجعلها تختار في كل مرة طريقة لقضم الإصبع من بين نحو عشرين طريقة مختلفة بما يعني أن المستخدم لن يستطيع أبدا التنبؤ مسبقا بالإحساس الذي سيشعر به في كل مرة يضع فيها إصبعه بالقرب من القط الآلي.



وقد صممت يوكاي أساليب العض لكي تعيد للمستخدم الإحساس الذي يشعر به عندما يضع إصبعه بين أسنان طفل رضيع أو حيوانه الآليف.



يذكر أن اسم "أماجامي هم هم" مكون من كلمتي "أماجامي وتعني "العض الخفيف" و"هم" وتعني "من فضلك" باللغة اليابانية. واستوحت شركة يوكاي شكل القط الآلي من إحدى شخصيات حلقات نيمو نيمو التي تنتجها شركة ليف هارت كوربوريشن.