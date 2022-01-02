يدرس مسؤولون بريطانيون تخفيف قواعد الهجرة، للهنود، في إطار محادثات بشأن التجارة، من المقرر أن تبدأ هذا الشهر، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المتوقع أن تتوجه آن ماري تريفيلان، سكرتيرة التجارة الدولية في البلاد، إلى دلهي في كانون

ثان/يناير ، للبدء في المحادثات، التي تدعمها وزيرة الخارجية، ليز تراس، والتي وضعت الهند على رأس جدول الأعمال ، لمواجهة النفوذ الصيني.



وتردد أن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل تعارض هذا العرض. وربما يكون تقليص الرسوم على التأشيرات بالنسبة للعمل والسياحة، من بين

التغييرات.



وذكرت الصحيفة أن تأشيرات العمل للهنود يمكن أن تتكلف 1400 جنيه استرليني(1894 دولار) الآن، بينما يدفع الطلاب 348 جنيها استرلينيا

والسياح 95 جنيها. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد تعهد أمس الجمعة بالتحرك "بشكل أبعد وأسرع" في اتفاقيات التجارة الجديدة.