نشرت الصين في أول يوم من 2022، مجموعة صور جديدة للمريخ التقطها المسبار (تيانون-1).



أظهرت هذه الصور الجديدة ظروف عمل متنوعة للمركبة المدارية والمركبة الجوالة للمسبار، كذلك تضاريس سطح المريخ التي تم التقاطها، حسبما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية.



تضم هذه الصور صورة جماعية للمركبة المدارية والمريخ، ولقطة مقربة للمركبة المدارية، والغطاء الجليدي في منطقة القطب الشمالي للمريخ، والمناظر الطبيعية على السطح التي التقطتها المسبار الجوال تشورونغ.



تم إطلاق مهمة تيانون-1 الصينية، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة ، في 23 يوليو 2020