ساعدت الشرطة الصينية في إعادة ما إجماليه 10932 طفلا مفقودا أو مختطفا إلى ذويهم خلال عام 2021، وذلك من خلال حملة خاصة تم إطلاقها على مستوى البلاد، وفق ما ذكرت وزارة الأمن العام.



ونجحت حملة "توانيوان"، التي تعني لم الشمل باللغة الصينية، في إعادة 2538 من الضحايا الذين انفصلوا عن عائلاتهم لما يتراوح بين 20 إلى 30 عاما، بالإضافة إلى 1812 انفصلوا عن ذويهم لفترة تصل إلى ما بين 30 و40 عاما، و371 انفصلوا عن عائلاتهم لما يتراوح بين 40 إلى 50 عاما و 190 انفصلوا عن أهلهم لما بين 50 إلى 60 عاما، و 110 انفصلوا عن أسرهم لأكثر من 60 عاما.



ومنذ إطلاق تلك الحملة، قامت الشرطة الصينية بحل أكثر من 350 قضية عالقة منذ فترة طويلة متعلقة باختطاف أطفال، بينما ألقت القبض على 890 مشتبها بهم، بحسب الوزارة.