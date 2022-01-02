اعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ان نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي هو احد اربعة لاعبين اصيبوا بفيروس كورونا.



وكان نادي العاصمة الفرنسية اعلن عن اصابة اربعة لاعبين اخرين لم يتم الكشف عن اسمائهم قبل ان يفعل اليوم وهم بالاضافة الى ميسي، كل من الظهير الاسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.



وأكد سان جرمان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".



يذكر أن سان جرمان مدعو الى مواجهة نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا ، في حين يعاود نشاطه في الدوري المحلي في 9 من الشهر الحالي ضد ليون بعد فترة التوقف الشتوي.



في المقابل، أكد سان جرمان بأن نجمه الاخر البرازيلي نيمار "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/يناير مع الجهاز الطبي" مشيرة الى ان عودته الى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة اسابيع".



وكان نيمار اصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت اتيان اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاظ الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 اسابيع