قام محافظ حولي على سالم الأصفر يرافقه مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبد الله العلي منذ صباح اليوم بجولات تفقدية في عدد من مناطق المحافظة للوقوف على الانتشار الأمني والتعامل مع كافة البلاغات ومعالجة اي مشكلات نتجت عن تكدس الأمطار بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأكد اللواء العلي في تصريح صحافي على جاهزية الوزارة في التعامل مع جميع البلاغات، داعيا المواطنين والمقيمين الى سرعة التواصل مع عمليات الداخلية، مشيرا الى ان هناك تواصلا بين اجهزة الدولة وإغلاق طرقات غمرتها المياه بحيث يعاد فتح تلك الطرقات بعد اتخاذ ما يلزم.



ودعا اللواء عبد الله العلي الى التعاون مع رجال الأمن، محذرا من اي ممارسات او استهتار يمارس من قبل البعض، مؤكدا على ان التعليمات صادرة لرجال الأمن بالتعامل بحزم.



واعرب العلي عن امله التجاوب مع تعليمات رجال الأمن وتجنب الخروج الا للضرورة.