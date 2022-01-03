وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية جاء كالتالي:



للثروة الحيوانية أهمية كبرى في دعم مشروع الأمن الغذائي، وتعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في الكويت، والتي يجب أن يقابلها تقديم كل الدعم من الحكومة لأصحاب الحلال، لكن ما يحصل حاليا من معاناة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف المدعومة وقلة الأراضي الصالحة للرعي وعدم وجود خطة متكاملة لدعم الأمن الغذائي الحيواني بالبلاد يؤثر على الثروة الحيوانية في البلاد، وكذلك عدم إحكام الرقابة على الأعلاف المدعومة، ما ترتب عليه وجود كميات كبيرة تباع في السوق السوداء بمناطق العبدلي وكبد والوفرة من خلال حصول العديد من المربين غير المستحقين على تلك الأعلاف، ويحول دون الاستفادة من الدعم الذين تقدمه الدولة، ويعد هدرا للمال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل نظمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية حملات على مواقع بيع الأعلاف في السوق السوداء بمناطق العبدلي وكبد والوفرة وأي مناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان عدد الحملات التي نظمتها الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة وكمية الأعلاف المضبوطة، وهل صادرتها الهيئة وخالفت الباعة؟



2 ـ هل رصدت الهيئة مخالفات من دون مصادرة كميات الأعلاف المضبوطة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى ذكر السبب والإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي تمنع الهيئة من تنظيم حملات تفتيش؟



3 ـ هل توجد آلية لدى الهيئة لمصادرة الأعلاف المدعومة التي تباع في السوق السوداء والتصرف فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.



4 ـ هل لدى موظفي الهيئة بطاقات ضبطية قضائية؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك إن وجد، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي تمنع ذلك؟



5 ـ كم تبلغ قيمة الميزانية المرصودة لدعم الأعلاف؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي يوضح المبالغ المصروفة من الدعم للسنوات الثلاث الماضية.



6 ـ ما الآلية التي تتبعها الهيئة لإحكام الرقابة على الأعلاف المدعومة لوصول الدعم إلى مستحقيه؟ وكم عدد المربين المسجلين لدى الهيئة؟ وهل اكتشفت حالات وكروت وهمية صرفت لأصحابها أعلافا مدعومة من دون وجه حق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى ذكر عددهم والإجراءات التي اتخذت في حقهم.



7 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لزيادة دعم الأعلاف الأساسية خصوصا الشعير لما يمثله من عنصر أساسي في تغذية الثروة الحيوانية؟ مع تزويدي بجميع المراسلات مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وخطتها نحو توفير الأعلاف البديلة وتوافرها على مدار العام بأسعار مناسبة وفتح المراعي أمام أصحاب الحلال.



8 ـ ما خطة الهيئة لزيادة منافذ التوزيع والبيع للأعلاف لإنهاء معاناة أصحاب الحلال أثناء قيامهم بصرف الأعلاف؟ وما المنافذ الحالية؟