الشيخ حمدان بن محمد: الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم



قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد ميزانية دبي للأعوام المالية 2022 و2023 و2024، وذلك بإجمالي إنفاق يبلغ 181 مليار درهم (49 مليار دولار).



وأضاف الشيخ حمدان على صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الميزانية تتضمن إنفاقا بقيمة نحو 60 مليار درهم للعام الحالي، موضحا أن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها وتلبية تطلعاتنا المستقبلية في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن قيمة النفقات للأعوام الثلاثة البالغة 181 مليار درهم، تتضمن نفقات بنحو 60 مليار درهم لعام 2022، مؤكدا أن الأولوية ستبقى للمواطنين وسعادتهم وتقديم أرقى الخدمات لهم.