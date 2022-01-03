إيمانا من البنك التجاري الكويتي بأن المسؤولية الاجتماعية منهج عمل والتزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من جهود البنك نحو تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، أخذ البنك زمام المبادرة من ستينيات القرن الماضي بدمج البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة للمسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك، وباتت أنشطة المسؤولية الاجتماعية وبرامج الاستدامة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبنك على مر السنين.



برامج المسؤولية الاجتماعية



وفي معرض حديثها عن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2021، قالت نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «نجح البنك التجاري الكويتي خلال العام الماضي في التعاطي مع الظروف الصعبة التي استمرت بسبب تأثيرات جائحة كورونا من خلال التزامه ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي شملت مختلف الأنشطة الاجتماعية التي تم تحديدها استراتيجيا لتعود بالنفع على أفراد المجتمع، وهو ما يؤكد من جديد التزام البنك بالقيم المجتمعية التي أرساها منذ وقت طويل».



حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»



واصل البنك، في إطار تأكيد ثقافة التكاتف والتلاحم بين أفراد المجتمع، فعاليات حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري.



ذوو الهمم في بؤرة اهتمامات «التجاري»



قام فريق قطاع التواصل المؤسسي برعاية العديد من الفعاليات المقدمة لهذه الشريحة ومنها رعاية مسابقة السباحة لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة بمشاركة من أقرانهم الأصحاء والتي نظمتها حملة «كان» تحت شعار «الرياضة وقاية»، فضلا عن ذلك يواصل البنك اهتمامه بالطلبة والطالبات الدارسين في مدارس التربية الخاصة ويقوم باستضافتهم بالبنك واطلاعهم بشكل مبسط على جوانب العمل المصرفي، ولا يدخر وسعا في تقديم والتبرع بأجهزة برايل لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من القراءة.



المحافظة على البيئة



واصل البنك مشاركته مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الحملات التوعوية الهادفة إلى المحافظة على البيئة وقام بمشاركة محافظة الأحمدي في حملة التخضير لبعض المناطق وكذلك نظم البنك حملة تخضير وتشجير بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء حملت عنوان «حديقة التسامح» في منطقة الأندلس.



دعم مؤسسات المجتمع المدني



واصل البنك دعمه للعديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والرياضية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها.



البرامج والفعاليات الاجتماعية



كان للبنك برنامج اجتماعي خاص في شهر رمضان وخلال الاحتفال بالأعياد تضمن زيارة المرضى بالمستشفيات وتوزيع وجبة الفطور على عمال التنظيف والبناء، وكذلك كسوة العيد وتوزيع القرقيعان بالتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة والعديد من الزيارات.



الاحتفال بالأعياد الوطنية



بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتنظيم زيارة خاصة لقطاع شؤون العمليات بالإدارة العامة المركزية للعمليات - بوزارة الداخلية، لمشاركة موظفي شؤون العمليات المركزية (112) فرحة الأعياد الوطنية تقديرا لجهودهم.



كما نظم البنك فعالية الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير مع موظفيه في المقر الرئيسي للبنك، وفي إطار آخر قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بمشاركة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في موقع عملهم.



دعم برامج التوعية بسرطان الثدي والبروستاتا



تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر وسرطان البروستاتا في نوفمبر من كل عام، جاءت مشاركة البنك في هذه الحملات التوعوية ضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة ونشر التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها.



حملة «هون عليهم»



واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 10 سنوات وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



رزنامة البنك



حرص البنك على إصدار رزنامته السنوية للعام 2021 التي احتوت على العديد من الصور عن الفن الكويتي.



الاحتفاء بالموظفين المشاركين في البرامج والحلقات التدريبية



قام البنك بتكريم موظفيه خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال وكذلك برنامج قادة إدارة المخاطر، واحتفل بتخريج موظفيه المشاركين في برنامج «رواد».



جائزة «استراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزاً»



حصل البنك على جائزة «استراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزا» في القمة الحكومية للموارد البشرية التاسعة والتي تعتبر أكبر منصة للموارد البشرية للقطاع العام في الخليج والتي ترعاها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي- الإمارات العربية المتحدة.



دعم حملة «لنكن على دراية»



واصل البنك مشاركته في حملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعية لتسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بتعاملاتهم مع البنوك.



تواصل مستمر



واصل البنك من خلال قطاع التواصل المؤسسي جهوده نحو تفعيل كافة وسائل التواصل مع عملائه والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك - تويتر- سناب شات - لينكد إن - يوتيوب) ببث العديد من الرسائل التوعوية الصحية وسبل الوقاية من الأمراض، إلى جانب الحملة الإعلانية يا زين تراثنا، بالإضافة إلى المسابقات التي ينظمها البنك لمتابعي منصات التواصل وحسابات التواصل الاجتماعي للبنك.