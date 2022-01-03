قالت شركة كامكو إنفست إن حجم سوق المشاريع الكويتي المخطط لها أو التي قيد التنفيذ قد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 203.9 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع 241.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 15%، فيما بلغ حجم سوق المشاريع في السعودية 1.33 تريليون دولار خلال العام الماضي، بالمقارنة مع 1.38 تريليون دولار في عام 2020.

وسجل سوق المشاريع في الإمارات نحو 654 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة مع 815 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفي قطر بلغ نحو 200.8 مليار دولار بنهاية 2021، بالمقارنة مع 226.8 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفي عمان بلغ 200.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة مع 155.9 مليار دولار بنهاية عام 2020.



وفيما يخص إصدارات الدخل الثابت لأسواق دول الخليج خلال عام 2021، قالت «كامكو» انها بلغت نحو 146.2 مليار دولار، بالمقارنة مع 150.4 مليار دولار في عام 2020، حيث استحوذت السندات على نصيب الأسد منها بما قيمته 89.5 مليار دولار، وبلغ نصيب الصكوك منها 56.7 مليار دولار.



وأوضحت «كامكو إنفست» في ملخصها المالي والاقتصادي لدول الخليج خلال عام 2021، ان إصدارات الصكوك الحكومية خلال العام الماضي تفوق على إصدارات السندات، حيث أصدرت الحكومات الخليجية نحو 34.8 مليار دولار صكوك بالعام الماضي، مقابل إصدار 33.3 مليار دولار سندات.



فيما جاءت إصدارات السندات الخاصة بالشركات الخليجية متفوقة على إصدارات الصكوك لشركات القطاع الخاص في دول الخليج، حيث أصدرات الشركات الخليجية نحو 56.2 مليار دولار سندات خلال العام الماضي، مقابل إصدارها 21.9 مليار دولار فقط في صورة صكوك.