علاج يحمي من الاكتئاب والأفكار الانتحارية



توصل علماء من جامعة إكستر الإنجليزية إلى نتائج مبشرة لمرضى الاكتئاب، بعدما وجدوا أن استخدام الكيتامين لعلاج الاكتئاب الشديد والاكتئاب ثنائي القطب، نجح في الحد من الأعراض بشكل كبير.



والكيتامين (الاسم التجاري كيتالار)، وهو دواء يستخدم أساسا للتمهيد والمحافظة على استمرار التخدير، حيث إنه يسبب حالة تشبه النشوة مع تخفيف الألم، والتهدئة، وفقدان الذاكرة.



ويقول الباحثون في الدراسة المنشورة حديثا في المجلة البريطانية للطب النفسي (BJPsych Open) إن الكيتامين يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب بسرعة تتراوح بين ساعة و4 ساعات بعد تلقي العلاج، واستمر التأثير إلى حوالي أسبوعين، وتشير بعض الأدلة إلى أن العلاج المتكرر قد يطيل من تأثير الحد من الأعراض، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث المعمق لتحديد المدة.



كما أدت الجرعات المفردة أو المتعددة من الكيتامين إلى تراجع الأفكار الانتحارية من مستوى متوسط إلى مرتفع، ولاحظ الباحثون هذا التحسن في هذه الحالة بعد انقضاء أربع ساعات من العلاج بالكيتامين واستمر في المتوسط 3 أيام وحتى أسبوع.



من جهتها، تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة ميرف ملا أحمد أوغلو، من جامعة إكستر: «إن بحثنا هو المراجعة الأكثر شمولا لمجموعة الأدلة المتزايدة على الآثار العلاجية للكيتامين حتى الآن».



وبحسب أوغلو تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الكيتامين قد يكون مفيدا في توفير علاج سريع للاكتئاب والأفكار الانتحارية، ما يعزز من فرص تقديم علاجات فعالة في المستقبل، لافتة إلى أن الدراسة فحصت تأثيرات الكيتامين في ظروف سريرية محكومة بعناية.



أما عن الاضطرابات النفسية الأخرى مثل اضطرابات القلق، واضطرابات ما بعد الصدمة، واضطرابات الوسواس القهري، فظهرت أدلة أولية تشير إلى الفائدة المحتملة من العلاج بالكيتامين، فضلا عن الفوائد المحتملة أيضا بالنسبة لاضطرابات تعاطي المخدرات، حيث ساعد الكيتامين على تقليل أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة.

عن «سكاي نيوز»

