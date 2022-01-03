توزيع النزلاء غير الملتحقين بالدراسة على الورش وبعض الدارسين يلتحقون بها مساءً

بعض الجهات التطوعية تقدم دورات وورش خياطة وتطريز واقتصاد منزلي للفتيات



بشرى شعبان



كشف مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري عن أن الإدارة تحرص على تنظيم ورش مهنية تكسب النزلاء مهارات عملية تأهلهم للاعتماد على أنفسهم بعد الخروج من الإدارة.



وبين في تصريح لـ «الأنباء» ان الدورات التدريبية في الورش الفنية يتم اختيارها لنزلاء الدور الإيوائية لإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم في حياتهم العملية وانخراطهم في المجتمع، مضيفا أن نحو 75% من نزلاء الدور الإيوائية ينخرطون في هذه الورش.



وأضاف أن هناك دورات متنوعة في مجالات مختلفة تنظم من قبل الوزارة بمساهمة من الجهات الحكومية الداعمة إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني وجهات العمل التطوعي، مشيرا إلى أن هذه الورش تتنوع كما يلي:



ورشة النجارة، ورشة اللحام والحدادة، بالإضافة إلى الرسم على الزجاج، والأركيت، والحاسب الآلي.



وأوضح أنه يتم توزيع النزلاء غير الملتحقين بالدراسة على هذه الورش وبعض الأبناء الدارسين يلتحقون بها خلال الفترات المسائية.



وأشار الكندري إلى أن هناك دورات تدريبية تقدمها بعض الجهات الحكومية، منها: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وإدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى بعض الجهات التطوعية التي تقدم دورات وورش في الخياطة والتطريز للفتيات، بالإضافة إلى دورات في الاقتصاد المنزلي.



وعن كيفية تصريف المنتجات التي يتم إنجازها خلال الدورات، أوضح الكندري أن المنتجات يتم استخدامها لتلبية احتياجات الدور الإيوائية، وتتم المشاركة في المعارض التي تقام وتشارك فيها الوزارة، كما يتم إعداد نماذج من المنتجات يتم عرضها في كافة الدور الإيوائية.



وعن برامج عطلة الربيع، قال الكندري إن الإدارة استعدت لهذه الإجازة عبر برنامج متكامل يشغل استغلال وقت فراغ النزلاء لتنمية طاقاتهم واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم، بالإضافة الى تكوين علاقات اجتماعية فيما بينهم يساعدهم على الاستقرار والتكييف داخل الدور، كما يتم العمل على تنمية مهارات المواهب الإبداعية لدى بعض النزلاء وتدعيم العلاقة المهنية بين النزلاء والمسؤولية واستغلال الإجازة ووقت الفراغ لتنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة عبر بعض الألعاب الرياضية الجماعية والفردية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمي الروح الرياضية لديهم.



وكشف الكندري عن أن هناك أنشطة رياضية سيتم تنفيذها في الإدارة ومنها: دورة تنس طاولة، دورة بلياردو، دورة بيبي فوت، دورة كرة قدم، وبعض الألعاب الشعبية.



وهناك العديد من المسابقات الثقافية والدينية والترفيهية جار إعدادها، وأيضا العمل جار لتنظيم مخيم ربيعي لمدة يومين خلال الإجازة يتضمن برامج متنوعة وألعابا ترفيهية، وسيتم تنظيم حفلات سمر يتخللها بعض المسابقات وحفل الشواء وذلك إلى جانب برنامج أسبوعي للزيارات الأسرية لتدعيم أواصر العلاقات الأسرية عبر برنامج الزيارات الداخلية للاستفادة منها في تحقيق خطة العلاج المعتمدة لكل نزيل.