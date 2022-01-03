وجهت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي، الدعوة لمتسابقي ومحبي رياضة الدراجات المائية في الكويت من المواطنين والمقيمين للاشتراك في سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل)، والذي سيقام في المنطقة الساحلية المقابلة للجزيرة الخضراء قرب أبراج الكويت الجمعة المقبلة 7 يناير الجاري، كجولة أولى لبطولة الكويت للدراجات المائية للموسم الحالي 2022.



وذكر رئيس اللجنة حسين دشتي أن السباق سيشتمل على 3 فئات، فئة الجالس للمحترفين، وفئة الجالس ستوك للمبتدئين الذين لم يسبق لهم المشاركة في بطولات خارجية على أن يكون عمر المتسابق فوق 16 سنة للفئتين، وفئة الواقف جونير (2 ستروك) على أن تكون الأعمار من سن 8 سنوات حتى 16 سنة، ويشترط على جميع المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة اعتماد موافقة ولي الأمر، وتم تخصيص دروع وميداليات وجوائز مالية قيمة للفائزين حيث سيحصل الأول في فئة الجالس للمحترفين على جائزة مقدارها 1800 دينار والثاني 1350 دينارا والثالث 900 دينار وسيحصل الأول في فئة الجالس ستوك للمبتدئين على 1350 دينار والثاني 900 دينار والثالث 675 دينارا، فيما سيحصل الأول في فئة الواقف للناشئين على 900 دينار والثاني 675 دينارا والثالث 450 دينارا، وإن على الراغبين بالاشتراك التواصل مع النادي للتعرف على اللوائح والشروط ولاستيفاء إجراءات المشاركة.