القاهرة - سامي عبدالفتاح



انتظم أمس لاعبو منتخب مصر معسكرهم المغلق، تحت إشراف البرتغالي كارلوس كيروش، استعدادا لانطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 في 9 يناير. ومن المقرر ان ينضم اليوم إلى المعسكر محمد صلاح ومحمد النني اللذان سيحضران من انجلترا بطائرة خاصة استعدادا للسفر الجمعة المقبلة الى الكاميرون.



وكشف كيروش، في مؤتمر صحافي أمس العديد من الأمور الخاصة بالفراعنة واختياراته لقائمة أمم أفريقيا. وشدد على أن المنافسة في أمم أفريقيا ستكون صعبة لأن الكثير من الفرق المشاركة تخوض السباق بقائمة منها 24 لاعبا تلعب في أوروبا ولديها إمكانيات فنية عالية يمكنها التحكم في مصير المباريات، مضيفا ان الجهاز الفني يعمل حاليا على تحقيق التفاهم والانسجام بين العناصر الموجودة.



ورفض كيروش تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب في معسكر المنتخب قائلا: «أعمل منذ 40 عاما في مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسي لي هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء». وأشار إلى أن جهاز منتخب مصر اختار 28 لاعبا طبقا لظروف منافسة أمم أفريقيا، موضحا أن هناك لاعبين جيدين لا يمكن اصطحابهم في أمم أفريقيا بسبب الالتزام بالعدد المحدد في القائمة. وأكد أن هدفه الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو الوصول إلى كأس العالم، كاشفا عن أن اتحاد الكرة لم يطلب منه الحصول على أمم أفريقيا عند التعاقد.



وأشار كيروش إلى أن محمود تريزيغيه لاعب خبرة وقوي وسيكون له دور كبير في البطولة، لكن مركزه النهائي لم يتحدد معنا ولكني واثق بأن تريزيغيه بمجرد ارتداء قميص المنتخب سيكون جاهز تماما.



وانتقد كل من طالبه بقيادة الفراعنة لمنصة التتويج بكأس العرب في النسخة الأخيرة، وقال «طالبوني بالفوز بكأس العرب رغم أنى كنت أول مرة أرى بعض اللاعبين في المطار وسلمت عليهم، من يقول هذا كأنه يريد ساحرا وليس مدربا».



ونفى كيروش وجود خلافات مع أفراد مع جهازه المعاون قائلا: «لا توجد خلافات في جهاز منتخب مصر.. نحن نتحدث مع الإعلام من أجل إيصال المعلومات والحقيقة كاملة للجمهور المصري.. ولا يوجد ما نخبئه عن الجمهور.. واللاعبون يرغبون في تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير».



من جهة اخرى، أعلن رئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب، أنه ستجرى اليوم قرعة كأس الرابطة التي ستنطلق في موعدها المحدد 12 الجاري، للاعبي فرق الدوري الممتاز من دون لاعبيها الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر.