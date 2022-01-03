الدوحة ـ فريد عبدالباقي



قد تشهد الجولة الـ12 من الدوري القطري لكرة القدم الظهور الأخير لعدد من المدربين وفق النتائج التي ستتحقق، حيث سيكون الضغط كبيرا على الثنائي المدرب الفرنسي لنادي الريان لوران بلان، والمدرب التونسي للسيلية سامي الطرابلسي، مع انطلاق مباريات الجولة اليوم التي تشهد إقامة 3 مواجهات يلتقي الشمال (التاسع برصيد 9 نقاط) مع الغرافة (الرابع برصيد 19 نقطة) في الـ4:10 عصرا على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، ويستضيف الملعب لقاء يجمع بين الأهلي (العاشر برصيد 9 نقاط) وقطر (السابع برصيد 12 نقطة) في الـ6:20 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي السيلية مع السد (المتصدر بـ28 نقطة له مباراة مؤجلة) على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.



هذا، وأكدت مؤسسة دوري نجوم قطر (QSL) على ضرورة الالتزام الكامل بصحة وسلامة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وجميع المشاركين في جولات الدوري وذلك في اجتماع تنسيقي عقدته المؤسسة مع مسؤولي الأندية القطرية والمدربين والرياضيين عبر تقنية الاتصال المرئي، مشيرة إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأندية والمؤسسة بما يراعي رزنامة الموسم الرياضي الحالي وإمكانية تعديلها وفقا لخطة إعداد المنتخب القطري الأول بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا المزمع تعديل آلية منافساته من قبل الاتحاد الآسيوي وينتظر أن تعلن خلال شهر يناير الجاري.