كلبان أبيضان صغيران من نوع «ترير» ألبستهما صاحبتهما ملابس أنيقة لتلتقط صورة لهما مقابل منحهما بعض السكاكر.. هذان الحيوانان عينة من كلاب تحولت إلى نجوم على موقع إنستغرام في سنغافورة حيث بات لها عشرات آلاف المتابعين.



وقد تعزز هذا المنحى بفعل نمو التسوق عبر الإنترنت والشغف بالحيوانات الأليفة في الدولة المدينة الواقعة جنوب شرق آسيا منذ بدء جائحة «كوفيد-19».



بشكل منتظم تظهر صور جديدة لـ «ساشا» و«بايبر»، مع إكسسوارات متناسقة، على حسابهما «لومودوغيز» عبر إنستغرام. وقد در هذان الكلبان آلاف الدولارات لأصحابهما من خلال الاستعانة بهما في حملات ترويج منتجات تتراوح من المكانس الكهربائية إلى الأحذية، حتى باتت لهما وكالة تدير أعمالهما.

وتتولى هذه الشركة أيضا إدارة أعمال القط «بروسي ميوينغتون» الذي يتابعه 50 ألف حساب، والكلبة «لونا» الغزيرة الوبر من نوع سبيتس.