«تعرضنا لبطالة عصيبة وضيق في الرزق بعد توقف إنتاج بحيرة قارون من الثروة السمكية وتدهور وضعها»، هكذا قال رجب خيرالله شيخ الصيادين بالبحيرة الموجودة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة.



وتعد بحيرة قارون، التي تبلغ مساحتها 1385 كيلومترا مربعا، من أقدم البحيرات الطبيعية في مصر، وإحدى المحميات الطبيعية النادرة.



وتعاني البحيرة من مشكلات عديدة بسبب وضع الصرف الزراعي والصناعي والصحي فيها، ما أدى إلى تلوث البحيرة وارتفاع نسبة الأملاح في مياهها وبالتالي توقف إنتاج الأسماك.

وأضاف خيرالله لوكالة أنباء «شينخوا» أن نحو 650 مركبا كانت تعمل في البحيرة توقفت عن الصيد بسبب توقف إنتاجها من الأسماك.



وأشار إلى أن الصرف الصناعي والصحي مازال مستمرا حتى الآن في البحيرة، وهناك تقاعس عن حل المشكلة.



وواصل «كنا في الماضي قبل تدهور البحيرة، نشرب من مياه البحيرة.. لكن الآن رائحة البحيرة لا تطاق ومن ينزل في مياهها يصاب بالحكة والهرش».