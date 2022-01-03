تأكل صغار فهد عمرها أسابيع من زجاجات رضاعة خاصة بها مع أصوات خرخرة خفيفة.. فهذه الحيوانات لا تزال في وضع هش بعيد إنقاذها من إحدى شبكات الاتجار غير القانوني بالحيوانات البرية الآخذة بالتمدد في القرن الأفريقي.

لم ينج نحو نصف الجراء التي أنقذت من المهربين، فيما تسود مخاوف حول وضع الأصغر في هذه المجموعة، وهو صغير فهد ضعيف ملقب بـ «غرين» (الأخضر) لا يتخطى وزنه 700 غرام.

وتقول مديرة صندوق الحفاظ على الفهود لوري ماركر أثناء تفقدها الجرو الذي يموء في مركز الإنقاذ التابع للمنظمة غير الربحية في أرض الصومال «تأثر غرين كثيرا بما حصل معه».

هذه الجراء في المركز محظوظة، إذ إن ما يقرب من 300 صغير فهد يهرب سنويا عبر أرض الصومال إلى مشترين أثرياء في الشرق الأوسط يبحثون عن حيوانات غريبة ونادرة ليربوها في المنزل.

تنتزع الجراء من أمهاتها، وتشحن من افريقيا إلى اليمن ثم إلى الخليج، ويمكن أن يصل سعر الجراء التي تنجو إلى 15 ألف دولار في السوق السوداء.