عادل الشنان



أكدت وزارة المواصلات أن جميع المقاسم المنتشرة في أنحاء البلاد تعمل على اكمل وجه ولا توجد أي أضرار بالخطوط الأرضية التي تؤدي لانقطاع الخدمة الهاتفية الأرضية للمنازل أو الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الخاصة بسبب هطول الأمطار على البلاد.



وأشارت الوزارة في بيان لها أنها لم تتلق أي شكاوى بخصوص انقطاعات الهواتف الأرضية، مؤكدة أن الفرق الموجودة جاهزة لتلقي أي شكوى والتعامل معها، كما أنها تعمل على إصلاح أي عطل خارجي دون الانتظار لتلقي الشكاوى حسب ما هو محدد لها من خلال مهام عملها الموكلة إليها.



وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تتخذ جميع الاحتياطات والاحترازات في حال حدوث أي طاري، كما أنها تستقبل الشكاوى في مثل هذه الظروف على الرقم 97220080 إن وجدت وتقوم على الفور بإصلاحها من خلال الفرق التي تعمل على مدار 24 ساعة.