أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة بالمواطنين الكويتيين الى أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم. كما حثت السفارة في بيان صحافي المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن، نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران. ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم التالي: 02075903400.