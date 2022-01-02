

حثت سفارتنا لدى فرنسا في بيان صحفي اليوم الاحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في فرنسا على العودة إلى أرض الوطن نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في فرنسا.



وأكدت السفارة أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية غير المستقرة في العالم والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.



وأهابت بالمواطنين في مختلف المدن الفرنسية عدم التردد والاتصال بالقسم القنصلي في السفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقمين: 0033670673834 - 0033147235425