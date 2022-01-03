عبدالعزيز الفضلي

تعرضت العديد من مدارس وزارة التربية وبمختلف مناطقها التعليمية الى خرير وتجمع المياه في اغلب مرافقها وذلك بسبب هطول الامطار الغزيرة على البلاد.



وقد قامت الفرق الهندسية في المناطق التعليمية منذ الصباح الباكر بجولات تفقدية لجميع المدارس لسحب المياه ومعالجة اي خلل او عطل في الكهرباء أو أي ضرر في المرافق المدرسية.



وكشفت مصادر تربوية ميدانية، عن ان الأضرار تمثلت في وجود خرير ببعض مرافق المدارس اضافة الى تجمعات المياه، مشيرة الى انه تم رفع تقارير الى قطاع المنشآت بأوضاع المدارس، غير ان الأمور مطمئنة والعمل جار على قدم وساق لتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة لأداء اختباراتهم يوم غد الثلاثاء .