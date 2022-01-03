اليعقوب يدعو المناطق التعليمية إلى إصدار جداول اختبارات المرحلة المتوسطة



عبدالعزيز الفضلي

اصدر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب نشرة فيما يخص تعديل موعد الاختبارات للفترة الدراسية الأولى، حيث اشار خلال النشرة، التي تلقت "الأنباء"نسخة منها، الى انه:



يتم تخصيص اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 لأداء امتحانات جميع صفوف المرحلة المتوسطة الأربعة على فترتين الأولى للصفين السادس والسابع من الساعة الثامنة وحتى نهاية الامتحان ، والفترة الثانية للصفين الثامن والتاسع من الساعة الحادية عشرة وحتى نهاية الامتحان، وذلك حرصا من وزارة التربية على تطبيق الاشتراطات الصحية وحفاظا على سلامة أبنائها الطلبة.



اما المرحلة الثانوية فيتم تأجيل امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر المقررة يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، على أن يتم العمل بالجدول المعتمد في بقية الأيام مرفق الجداول المعدلة.



وفيما يخص المعاهد الدينية، اوضح اليعقوب ان الامتحانات ترحل لليوم التالي حسب الجدول المقرر دون أي تغيير في ترتيب المواد، داعياً المناطق التعليمية لإصدار جداول المرحلة المتوسطة بما يتفق مع البند أولا وإبلاغ المدارس بالجدول المعدل.



هذا، وقام وكيل التعليم العام اسامة السلطان بإصدار جداول اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بعد التعديل وهي كما يلي :