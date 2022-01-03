استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.عبيد المطيري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.



وحضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.



كما استقبل سمو ولي العهد في قصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.