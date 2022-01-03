رجب : ندعو الطلبة والطالبات للالتزام بالاشتراطات الصحية وأخذ الحيطة والحذر



الاء خليفة

دعا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة الطلبة والطالبات الدارسين في بريطانيا لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالاشتراطات الصحية خاصة مع سرعة انتشار المتحور"أوميكرون" والارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات حيث تخطت حاجز 190.000 حالة في المملكة المتحدة خاصة بعد تحذيرات سفارة الكويت في المملكة المتحدة وبيان وزارة الخارجية الكويتية بشأن عودة المواطنين الى الكويت.



من جانبه، أكد عضو الهيئة الادارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة علي رجب على، ان الاتحاد على تواصل مستمر مع المكتب الثقافي الكويتي في لندن والجامعات والمعاهد لبحث إعفاء الطلبة من الحضور والدراسة عن بعد حفاظا على سلامتهم.



وشدد رجب على ضرورة اتباع التعليمات الموصى بها من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة والالتزام بالقيود والاشتراطات الصحية، مؤكدا أن الاتحاد موجود لخدمة ومساعدة الطلبة، وسيكون هناك خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال مكالمات الطلبة الطارئة،



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