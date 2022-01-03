بالتزامن مع الهطولات المطرية الغزيرة التي تعرضت لها الكويت أول من أمس، نادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على لسان رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب بتجنب اللهو والعبث في تجمعات المياه لاحتوائها على الجراثيم والمواد الكيميائية من الأسمدة في الحدائق العامة، وهي حالة توصف أثناء الفيضانات والسيول «بالشوربة القذرة» لاحتوائها على الكثير من الملوثات البيولوجية والكيميائية وغيرها.



في هذا السياق، قالت العقاب إن الجمعية سبق وأعلنت عن رؤيتها لخطة وطنية شاملة للتعامل مع السيول والهطولات المطرية وكثيرا ما نادت بإنشاء كيان وطني للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية ومنها سيول الأمطار على أن يشمل خبراء وأكاديميين من الجهات المعنية، مشيرة الى أن الجمعية تعمل جاهدة في برامج توعية وتثقيف لكل شرائح المجتمع أثناء الأزمات البيئية.



وأضافت: ترى الجمعية أن المنظومة الأفضل لإدارة السيول بالكويت تتكون من ثلاثة محاور هي التجنب الآمن ومواجهة السيول والتخفيف من مخاطرها، بحيث يشمل المحور الأول التجنب الآمن للسيول حفاظا على الأرواح والممتلكات من خلال الابتعاد عن مسارات السيول بقدر المستطاع، ويندرج ذلك تحت الاستخدام المستدام للأراضي، وعدم إقامة منشآت أو مساكن أو طرق أو غيرها في المسارات الطبيعية للسيول.



وتابعت: في حالات ضرورة إنشاء مرافق حيوية في المسارات الطبيعية للسيول، يتم اتخاذ تدابير خاصة لتصميم وتنفيذ خطة وقاية من السيول تتضمن سدودا وخزانات أرضية ونظما ذكية للتصريف، فضلا عن تحديد كودات مناسبة للمباني والطرق التي ستقام في مسارات السيول، وحول المحور الثاني الخاص بمواجهة السيول بينت أنها تتم من خلال تصميم وتنفيذ خطة وقاية متكاملة تتضمن نظما هندسية لسدود إعاقة وتخزين ومنظم تصريف، بالإضافة الى أن نظم رصد ومراقبة السيول تعتمد على دراسات هيدرولوجية وجيومورفولوجية ومناخية.



وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل في التخفيف من مخاطر السيول بحيث يتضمن تدابير خاصة بتصميم وتشغيل نظم إنذار مبكر من السيول «إشارات إنذار قبل حدوث السيول بما لا يقل عن 12 ساعة»، وإعداد خطط الطوارئ والتدريب عليها بالإضافة إلى تطبيق نظام إنذار مبكر فاعل، ما يتيح اتخاذ تدابير عديدة تقلل من الخسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة ان المادة 118 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015، تدعم هذا المحور.