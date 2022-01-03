أصدر تجمع دواوين الكويت بيانا هنأ فيه الجميع بالعام الجديد، داعيا الله أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد، مطالبا الحكومة الجديدة أن يكون لها أهداف محددة وبرنامج عمل واضح وشامل للسنوات المقبلة.



وقال التجمع في بيانه: بعد أن تشكلت الحكومة رقم 39 بتاريخ الكويت، والرابعة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، فإننا نبارك لأعضاء الحكومة ثقة القيادة السياسية، راجين من المولى عز وجل أن يعينهم ويوفقهم، وجميعنا يدرك أن هناك تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة تواجه الوطن، وهذا يحتاج إلى جهود وتنظيم عمل ممنهج في إطار رؤية شاملة ومدد محددة للتنفيذ، حتى لا تصبح هذه الجهود مجرد كلام واستعراض إعلامي، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود استقرار سياسي وتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وأضاف البيان: هذا يتطلب من الحكومة الجديدة أن تكون لها أهداف واضحة ومحددة وموحدة وبرنامج عمل حكومي واضح وشامل للسنوات المقبلة، لا يتغير ولا يتبدل بتغير الأشخاص، وضرورة تشكيل لجنة برلمانية وزارية من عدد من النواب والوزراء لوضع خارطة طريق لمعالجة جميع الملفات تجاه القضايا المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن، وما نريده لتحقيق ذلك هو رجال دولة من نواب ووزراء متفائلين بمستقبل الكويت، وعلى قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية يملكون الرؤية المستقبلية ويطرحون الحلول الواقعية والمنطقية لمعالجة الملفات العالقة لإصلاح الاختلالات والنهوض بالبلد بما يتوافق مع تطلعات وآمال أهل الكويت الأوفياء.



وتابع: نتمنى أن نبتعد عمن يسوق لشعارات التشاؤم والتذمر والتجريح ودغدغة المشاعر والاستعراض الإعلامي وتصيد الأخطاء ونسعى لاستغلال طاقات الشباب في مختلف المجالات وتمكينهم من المساهمة في صياغة مستقبل الكويت الغالية، فالشباب الكويتي هم عماد الوطن وثروته الحقيقية والهدف الرئيسي للتنمية، فلنعمل على الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في جميع المجالات.



سائلين المولى عز وجل أن يؤتي الجميع الحكمة ويهديهم سواء السبيل ويحفظ الكويت واحة أمن وأمان وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن.