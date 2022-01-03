أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأمريكيين يرون أن سنة 2021 اتسمت بالفوضى لكنهم يعتبرون العام الجديد 2022 محملا بالآمال.



وأوضح الاستطلاع، الذي اشتركت في إجرائه جامعة سافوك الأمريكية وصحيفة " يو إس إيه توداي ، " أن قرابة نصف الأمريكيين أو بنسبة 46% ينظرون للعام الجديد بتفاؤل مقابل 19% تساورهم المخاوف ودواعي القلق منه.



من ناحية أخرى بين الاستطلاع أن الكثير من الأمريكيين " بنسبة 46 % " يصفون عام 2021 المنقضي بأنه كان إما مروعا أو صعبا أو مضطربا ويؤكدون سعادتهم بأنه انتهى نظرا لما شهده من تفاقم لجائحة كورونا إضافة إلى تعرض البلاد لموجات مناخية عنيفة فضلا عن أحداث الشغب والاعتداء على مقر الكونجرس في بداية العام.



شارك في هذا الاستطلاع 1000 شخص من الناخبين المسجلين وتم إجراؤه أواخر شهر ديسمبر الماضي.