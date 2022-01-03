أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها حققت إيرادات قياسية في عام 2021 ، بلغت 3ر6 مليار دولار.



ونقلت صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع فيسبوك عن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع القول في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 3ر6 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 27ر1 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 27ر1 مليار طن مقابل 17ر1 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5ر8% .



وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 8ر12% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث وصلت إلى 3ر6 مليار دولار مقابل 6ر5 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 720 مليون دولار.



وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فعلى الرغم من أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021، وفقا لبيت الخبرة "كلاركسنز" بلغت 7ر3% جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 5ر8% .



وشدد على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا.



وكشف رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.