أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية، أن حوالي 84 % من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد في 2022، مدفوعًا بتعافي الاستهلاك الشخصي وسط آمال المواطنين في انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتوقعت 13 شركة يابانية كبرى، في الاستطلاع الذي شمل 106 شركات بما في ذلك تويوتا موتو وسويفت بانك جروب، أن يظل الأداء الاقتصادي ثابتًا في ضوء حذر الناس بشأن الوباء، لكنهم استبعدوا أن يشهد انكماشه جديدة.



ومن بين الشركات التي شملتها الدراسة، توقعت 84 شركة أن يكون النمو معتدلاً في العام المقبل، بينما ترى خمس شركات توسعاً أكثر قوة، فيما أشار 91 % ممن توقعوا نموًا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، يليه 64 % توقعوا عودة الوضع غير المعتاد الناجم عن الوباء إلى طبيعته، وتوقع 35% ارتفاع الاستثمار الرأسمالي.



من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتعزيز الجهود الحكومية لمكافحة تفشي متحور أوميكرون من كورونا، مع التحرك بسرعة نحو إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.