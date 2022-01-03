توفي أشهر، وربما أكبر، بارون للمخدرات في إسبانيا عن عمر بناهز 89 عاما، حسبما ذكرت صحف وطنية إسبانية .



وأفادت صحيفتا "إل باييس" و"إل موندو"، نقلا عن مصادر عائلية ورسمية، أن مانويل شارلين توفي في مسقط رأسه بلدة فيلانوفا دي أروسا في إقليم جليقية (جاليسيا) شمال غربي إسبانيا.



وتوفي شارلين على ما يبدو اثر إصابته بسكتة قلبية بعد زيارته لإحدى الحانات.



وظل شارلين زعيما لعصابة "لوس شارلينز" لعقود. ووفقا للسلطات الإسبانية، تدير العصابة واحدة من أكبر شبكات تهريب المخدرات في أوروبا من جليقية (جاليسيا) وتزود العديد من البلدان في القارة بالمخدرات التي يتم تهريبها من أمريكا الجنوبية.



قضى شارلين إجمالي نحو 20 عاما من حياته خلف القضبان. وأُدين بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم أخرى.



كما كان مشتبها به في عدد من جرائم القتل، لكن لم يتسن إثبات إدانته بها على الإطلاق.



كان شارلين قد أنهى آخر عقوبة قضاها في السجن في عام .2010 ويخضع العديد من المتهمين بأنهم شركاء له في تجارة المخدرات - بمن فيهم أربعة أبناء وحفيدتان - لمزيد من التحقيقات حاليا.