أعلن موقع سيتيزن نيوز الإخباري المستقل في هونج كونج اعتزامه التوقف عن البث، وذلك مع تزايد الضغط على وسائل الإعلام في المدينة, وذكرت المنصة الإعلامية على الإنترنت أنها سوف تتوقف عن العمل.



وقال موقع سيتيزن نيوز في بيان نشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "للأسف، لم يعد بإمكاننا مواصلة السعي لتحويل معتقداتنا إلى واقع دون خوف، بسبب التحول الشديد في المجتمع خلال العامين الماضيين والبيئة الإعلامية المتدهورة".



كما قال إنه "في وسط عاصفة تختمر، وجدنا أنفسنا في وضع حرج. وفي مواجهة أزمة، يجب أن نضمن سلامة وأمن كل من على متن سفينتنا".



كانت سلطات هونج كونج قد اتهمت الأسبوع الماضي اثنين من محرري الأخبار في موقع ستاند نيوز بالتآمر لنشر مواد تحريضية بعد يوم من إجبار الموقع المؤيد للديمقراطية على الإغلاق.



وفي حزيران/يونيو الماضي، اضطرت صحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية للتوقف عن الصدور، بعد أن استهدفت السلطات الصحيفة بسبب اتهامات بانتهاك قانون الأمن، ويقبع مؤسس الصحيفة جيمي لاي في السجن.