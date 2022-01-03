ذكرت شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية أن طول شبكة السكك الحديدية عالية السرعة العاملة في الصين تجاوز 40 ألف كيلومتر حتى نهاية عام 2021.



ويعد قسم آنتشينغ - جيوجيانغ للسكك الحديدية عالية السرعة، الذي دخل الخدمة يوم الخميس الماضي، أحدث قسم بدأ تشغيله في الصين.



ومع افتتاح هذا القسم، يمكن ربط مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، ومدينة نانتشانغ، حاضرة مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، مباشرة بخدمات السكك الحديدية عالية السرعة.



ويمكن اختصار وقت السفر بين المدينتين إلى ساعتين و22 دقيقة.



وقالت الشركة إن إجمالي طول خطوط السكك الحديدية العاملة في الصين حاليا يبلغ أكثر من 150 ألف كيلومتر.