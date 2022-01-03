أفاد الباحثون فى مجموعة "مايوكلينك" البحثية فى الولايات المتحدة، بأن صور شبكية العين قد توفر علامات إنذار مبكر بأن الشخص معرض لخطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.



وأظهرت الدراسة، التي أجريت فى هذا الصدد، أن الأشخاص الذين خضعوا للفحص بواسطة أشعة "الرنين المغناطيىسى" (MRI)، وظهر معاناتهم من إعتلال الشبكية الحاد، وتلف الأنسجة الحساسة للضوء فى الجزء الخلفى للعين، هم الأكثر عرضة للمعاناة من السكتات الدماغية.



وفحص الباحثون إرتباط إعتلال الشبكية بالسكتة الدماغية والخرف وخطر الوفاة لدى 5,543 بالغًا ( بمتوسط عمر 56 عامًا) بين عامي 2005 و 2008.



ومقارنة بالمشاركين الذين لم يتم تشخيص إصابتهم باعتلال الشبكية، وجد الباحثون أن المصابين بإعتلال الشبكية يعانون من أكثر من ضعف إحتمالية الإصابة بسكتة دماغية، وأن مايقرب من 70% أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وأكثر عرضة للموت فى غضون السنوات العشر التالية للفحص، كما لوحظ أنه مع كل زيادة فى شدة إعتلال الشبكية يزيد خطر الوفاة.