حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما سجل هدفًا في المباراة التي جمعتها أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.



وأصبح صلاح، بذلك الهدف، الهداف التاريخي لفريق ليفربول في ملاعب العاصمة الإنجليزية لندن، في الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في 14 هدفًا، حيث سجل 9 أهداف وصنع 5، متجاوزًا رصيد النجم السابق لفريق ليفربول ستيفن جيرارد، الذي سجل 13 هدفًا في تلك الملاعب.

واستفاد مانشستر سيتي من تعادل ليفربول وتشيلسي، في ظل تصدر حامل اللقب في جدول البطولة برصيد 53 نقطة.



وأصبح تشيلسي يمتلك 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة، مع العلم أن الريدز لديه مواجهة مؤجلة أمام ليدز يونايتد.