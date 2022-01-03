تحدت العراقية بشرى عبد الظاهر الأعراف السائدة في مجتمعها عندما قررت تعلم الألعاب القتالية ومنها الملاكمة والكاراتيه.



وقالت بشرى (36 عاما) وهي أم لطفلين وتقيم في مدينة النجف العراقية إنها واجهت صعوبات عديدة ومعارضة شديدة من أسرتها ومن المجتمع الذي يرى مثل هذه الرياضات غير مناسبة للنساء.



وبدأت بشرى، المدرية في صالة للألعاب الرياضية، بالكاراتيه ثم انتقلت إلى الكيك بوكسينج حتى أنها حولت غرفة في بيتها لقاعة تدريب.



وقالت "أنا مدربة لياقه بدنية صار لي 15 سنه مدربة لياقة بدنية ومدربة سباحة وأعمل في جيم، حبيت أطور من نفسي فدخلت أول رياضة هي رياضة الكاراتيه أربع سنوات مارستها والحمدالله حصلت بيها نتائج وبطولات وبعدها قررت انه أمارس رياضة الملاكمة طبعا عن طريق أكثر شي حبي للأفلام واليوتيوب أشوف بيها دائما الرياضة وأحب أطور من نفسي".



وأضافت "اجتني الفكرة انه أدرب بالبيت لأنه كثرت الضغوطات علي وإني مسؤولة عن أطفال اثنين وبيت والأولاد يحتاجون من عندي إنه كدراسة نفس الوقت اني طالبة أدرس اجتني الفكرة عندي غرفة فارغة في الطابق الثالث فارغة هيأتها للملاكمة".



ودهش سعدون جلاوي المدرب الدولي من الأعداد الكبيرة من النساء والفتيات الراغبات في تعلم الفنون القتالية والدفاع عن النفس.



وقال "إحنا بدينا هذا المشروع مال الألعاب النساء ندخلها للألعاب الفردية ووجدنا إقبال بشكل غير طبيعي ما كنا متوقعين كثير من البنات راسلونا والأمهات يريدون بناتهم تدخل هذه الدورة أكثر شي احنا يراسلنا الطبيبات والخريجات تعرف احنا بلد الأمان غير جيد 100%فيتعرضن للسرقة يتعرضن لسرقة سيارتهن اعتداء خاص فحبن هذه اللعبة والحمدالله سعينا بهذا المشروع مع العلم هواي مصدات وهواي ناس حاربتنا على هذا الموضوع".



وقالت بشرى "طبعا واجهت هواي صعوبات وهواي معوقات وخاصه احنا مجتمع كلش محافظ مجتمع النجف الأشرف البنت تتعرض لكل شي ومن ضمن التعرض من الأقارب انه شلون تطلع شلون تروح شنو تلعب شنو أدرب والنوب (وكملتيها) ملاكمة شنو ملاكمة شنو كاراتيه مع هذا كله عديت هذه الصعوبات كلها وواجهت التحديات والحمدالله اثبت جدارة وحصلنا على ميداليات ذهبية".