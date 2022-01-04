محمد الفارس: القيادة السياسية قدمت دعماً غير محدود لتحقيق هذا الإنجاز

نشكر مواقف ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة المؤيدة للكويت ومرشحها



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس عن تأييد مرشح الكويت هيثم الغيص بالاجماع من قبل جميع الدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) لتولى منصب الامين العام لـ «أوپيك»، وذلك بداية من شهر أغسطس 2022.



وقال د.الفارس، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، «يسعدني ويشرفني ان أزف هذا الخبر السار لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».



وأوضح أن الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوپيك»، الذي عقد أمس، شهد الاتفاق على تعيين الأمين العام القادم للمنظمة، مشيرا الى ان مرشح الكويت لهذا المنصب قد حصل على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.



وأشار إلى أن وزراء «أوپيك» أشادوا خلال الاجتماع بمواقف الكويت وسياستها ومؤهلات وقدرات مرشح الكويت هيثم الغيص، وبالتالي حصلت الكويت على هذا المنصب بالاجماع.



وتقدم د.الفارس بالشكر للقيادة السياسية على الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة والتي ادت الى هذا النجاح الكبير الذي تحقق اليوم، مثمنا في هذا الصدد ايضا مواقف ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة المؤيدة للكويت ومرشحها.



وأكد أن هذا النجاح جاء ثمرة عمل وجهود جبارة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية بين مختلف اجهزة الدولة المعنية، والتي نسقت فيما بينها ونظمت حملة وتحركات على عدة مستويات مع كل الدول الاعضاء بالمنظمة لحشد التأييد والدعم المطلوب لمرشح الكويت.



يذكر ان الكويت من الدول الخمس التي اسست منظمة «أوپيك» في العام 1960، كما تلعب دورا بارزا بمختلف اعمال المنظمة من خلال مجالسها ولجانها وانشطتها الفنية المختلفة، وتساهم الكويت كذلك في اتفاق خفض الانتاج الموقع بين منظمة أوپيك والدول من خارج أوپيك وهو ما يعرف باسم اتفاق «أوپيك+»، اضافة الى ان الكويت عضو باللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج.



جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة «أوپيك» يعد المسؤول الأول عن الادارة اليومية لمختلف أنشطة المنظمة الادارية والمالية والفنية، كما أنه المتحدث الرسمي للمنظمة اعلاميا ويمثلها في مختلف الانشطة والمناسبات العالمية، وسيتولى مرشح الكويت هيثم الغيص المنصب خلفا للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركندو والذي تنتهي مدته في يوليو 2022.