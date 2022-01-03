أعلنت الشرطة الاتحادية بألمانيا أنها قامت بفحص أكثر من 25 مليون مسافر العام الماضي للتحقق مما إذا كانوا مستوفين للوائح دخول البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك إلى جانب مهامهم الطبيعية.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه "على الرغم من أن الشرطة الاتحادية ليست شرطة صحية"، فإنه تم فحص المسافرين لمعرفة إذا ما كان تم تعبئة استمارة تسجيل الدخول الرقمية بشكل كامل وصحيح أم لا.



وأضاف أن أفراد الشرطة قاموا أيضا بمراقبة إذا ما كانت شهادات التطعيم أو شهادات التعافي أو نتائج الاختبارات اللازمة للدخول متوافرة في وسائل النقل العابرة للحدود وعلى الطرق وفي الموانئ وفي حركة الملاحة الجوية.



يذكر أن لائحة دخول البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا دخلت حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني/يناير عام .2021

