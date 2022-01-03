كسبت امرأة أربعينية أكثر من مئتي الف يورو يوم رأس السنة في كازينو سان مالو في فرنسا بعدما راهنت بثمانين سنتًا فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو لوكالة فرانس برس.



وقال مدير الكازينو فرانسوا ستيفان فيرني "إنها جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة وبرفقة والدتها. فازت بـ209,715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا".



وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا ، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.



وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتًا في الصالة نفسها.