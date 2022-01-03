قدمت شركة مايكروسوفت حلا لمشكلة تسببت في توقف بعض رسائل البريد الإلكتروني على منصاتها بسبب ما اسمته عطل في التحقق من التاريخ مرتبط بالعام الجديد.



وقالت الشركة، التي لم تحدد مدى انتشار المشكلة، في منشور إن المشكلة لم تكن مرتبطة بمسألة أمنية. وأوضحت أن تحديث لاحق قدم حلين للمشكلة، أحدهما يمكن تطبيقه على كل خوادم (مراكز خدمة) العملاء وحل آخر يحتاج إلى تطبيقه يدويا على الخوادم الفردية.



وأوضحت الشركة أن المشكلة تسببت في توقف الرسائل في قوائم انتظار النقل على خادم التبادل 2016 وخادم التبادل .2019



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن الشركة قولها إن "المشكلة تتعلق بعطل في التحقق من التاريخ مع التغيير للعام الجديد وليست عطلا بمحرك مكافحة الفيروسات /ايه في/ نفسه".