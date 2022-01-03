حثت سفارة دولة الكويت في أنقرة اليوم الاثنين المواطنين الكويتيين المقيمين في تركيا على العودة فورا إلى أرض الوطن بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



ودعت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة التي تمر بها تركيا والعالم.



وأشار البيان الى تحذير وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة من احتمال وصول عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى ما بين 50 و60 ألف حالة ما قد يصاحبه فرض إجراءات جديدة من قبل الحكومة التركية تتمثل في الحظر والإغلاق العام وعدم انتظام حركة الملاحة الجوية بين المدن التركية.



وأكد ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتدابير التي تفرضها السلطات الصحية التركية بشأن مكافحة الجائحة كما دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الهاتفين المخصصين للطوارئ في السفارة 00905331648479 والقنصلية العامة في اسطنبول 00905306902097.