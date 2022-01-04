مريم بندق



أعلن مركز التواصل الاجتماعي ان مجلس الوزراء قرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة انواعها مؤقتا والتي تقام في الاماكن المغلقة اعتبارا من الاحد 9 يناير الجاري حتى الاثنين 28 فبراير المقبل على ان يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه. كما قرر المجلس إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتبارا من اليوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «إن لجنة طوارئ كورونا رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أوميكرون



وحماية المواطنين والمقيمين من العدوى خصوصا عند التواجد في التجمعات أو الأماكن المغلقة بسبب الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا ونتيجة انتشار المتحور أوميكرون» وعما اذا كانت التوصيات تتضمن إغلاق المطار، أجابت المصادر: لا توصية بإغلاق المطار.



هذا، وفي سابقة حميدة تحسب لها ودلالة على استعدادها الكبير للتعاون وفتح صفحة جديدة مع جميع اعضاء مجلس الأمة، تقدم الحكومة برنامج عملها في الجلسة البرلمانية اليوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء أنجز في جلسته التي عقدت أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد برنامج عمل شعبي ومجدول زمنيا ويتضمن مشروعات التنمية ومشاريع القوانين التي تهم المواطنين وتحقق مصلحة الكويت. وعلمت «الأنباء» أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف الخميس المقبل بهدف بلورة معايير العفو عن الدفعة الثانية من أصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم



وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل والمستشارون ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي والنواب د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر ومهلهل المضف.

"الأنباء" تنشر أنواع المناسبات الاجتماعية التي قرر مجلس الوزراء إيقافها والاستثناء منها

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن المناسبات الاجتماعية التي قرر مجلس الوزراء ايقافها تشمل اي تجمعات في الأماكن المغلقة مثل العزاء و الأعراس و الديوانيات وحفلات التخرج وما شابه باستثناء التجمعات في المخيمات المفتوحة والمباريات.

بهدف بلورة معايير العفو عن أصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيسا السلطتين والمستشارون والوزيران الكندري والراجحي والنواب الوسمي وجوهر والمضف

استئناف جلسات الحوار الوطني.. الخميس

علمت "الأنباء" ان جلسات الحوار الوطني تستأنف الخميس المقبل بهدف بلورة معايير العفو عن الدفعة الثانية من اصحاب قضايا الرأي والمواقف السياسية ويشارك فيها رئيسا السلطتين و المستشارون والوزيران عيسي الكندري ومحمد عبيد الراجحي و النواب د. عبيد الوسمي وحسن جوهر ومهلهل المضف.

مركز التواصل الحكومي: وقف المناسبات الاجتماعية مؤقتاً اعتباراً من الأحد 9 يناير وحتى الاثنين 28 فبراير

إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء



أعلن مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء قرر وقف اقامة المناسبات الاجتماعية بكافة انواعها مؤقتا والتى تقام في الاماكن المغلقة اعتبارا من الاحد 9 يناير الجاري وحتى الاثنين 28 فبراير المقبل على ان يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

كما قرر المجلس إلزام القادمين بفحص PCR سلبي قبل الوصول بـ 72 ساعة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.