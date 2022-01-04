أصدرت هيئة أسواق المال أمس لائحة قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي المعدلة، وذلك بعد أن قامت الهيئة بمراجعة شاملة على الأحكام المنظمة بناء على مجريات التطبيق العملي خلال الفترة ما بعد صدور اللائحة التنفيذية في عام 2015، لتؤكد الهيئة بذلك على أنها تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية ضمن قائمة أولوياتها.



وتعتبر هذه التعديلات أحد التعديلات الكبرى التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في عام 2015، حيث طالت التعديلات الحالية 3 كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل، وإضافة ما يزيد على 215 مادة وتعريفا، بالإضافة إلى تعديل وإضافة 17 ملحقا ومرفقا من اللائحة.



هذا، وجاءت هذه التعديلات على نحو يحقق أمنا قانونيا مرتفعا ودرجة عالية من الوضوح التنظيمي محققين في سبيل ذلك، دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين انتهاء بتحقيق بنية تحتية متينة للصناديق الاستثمارية في الكويت.



كما روعي في التعديلات تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإدارة صناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها دون المساس بحق الهيئة في بسط رقابتها في تنفيذ الرقابة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عال من المتانة في الأداء والملاءة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.



كما تم استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق التحوط وصندوق رأس المال المخاطر وهما من الصناديق التي نأمل أن تشهد إقبالا من مديري الصناديق في التقدم بطلبات لتأسيسها نظرا لما تمتلكه الشركات الكويتية من مقومات جيدة في هذه المجالات الاستثمارية.



هذا، وقد حرصت الهيئة على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات والتي تم عرضها على موقع الهيئة لمدة 15 يوما تقويميا لاستطلاع المرئيات حيالها، حيث بلغت التعليقات ما يقارب 200 تعليق مقدمة من أكثر من 24 مؤسسة وأصحاب اختصاص تمت دراستها بعناية تامة من قبل فريق عمل قانوني وفني والأخذ ببعض منها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية وذلك قبل الاعتماد النهائي.



وفي إطار تقدير الهيئة للأثر الناتج عن القواعد الجديدة التي تضمنتها تعديلات اللائحة على السوق وعلى المراكز القانونية المتخذة، فقد تقرر منح الفترة الانتقالية الكافية التي يحتاج اليها مديرو الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي، على نحو يمكنهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها.



أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في السابق، فقد تم منح فترة انتقالية حتى تاريخ 29-09-2022 لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات بما في ذلك تحديث الأنظمة الأساسية والعقود بما يتوافق مع الأحكام المعدلة.

وبناء على ذلك توجه الهيئة دعوتها لمديري الصناديق ومديري أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية الأخرى بسرعة تحديث أنظمتها الأساسية أو عقودها بما يتوافق مع الأحكام المعدلة. حيث سيكون الموعد النهائي لفترة تعديل الأنظمة الأساسية والعقود في تاريخ 31-05-2022.



ومن جانب آخر، تسترعي الهيئة انتباه حملة الوحدات المستثمرين في الصناديق المحلية أو حملة الوحدات الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على اللائحة المعدلة لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في تلك الصناديق، مع ضرورة الاطلاع والحصول على نسخة معدلة من النظام الأساسي للصندوق متى ما توافرت من قبل مدير الصندوق.



وختاما، تدعو الهيئة جميع الأطراف ذوي العلاقة الى الاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي:



(www.cma.gov.kw)