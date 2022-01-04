6 وجهات استحوذت على 71% من المسافرين بالعطلة.. وتركيا ولندن تتراجعان للمراكز الأخيرة تفضيلاً

الهند تتصدر قائمة الوجهات الأكثر طلباً بنحو 34 ألف راكب.. تليها مصر بـ 27 ألف مسافر ومسافرة



باهي أحمد



كشفت أرقام رسمية صادرة عن الادارة العامة للطيران المدني، أن اجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت لتمضية عطلة رأس السنة بلغ 182.4 ألف مسافر خلال الفترة من 24 حتى 31 ديسمبر من العام الماضي، من بينهم نحو 100 ألف مسافر مغادر للبلاد، و82 ألف مسافر عادوا إلى الكويت.



وجاء في البيانات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المسافرين عبر مطار الكويت خلال الفترة المذكورة يستهدفون 34 دولة إذ تم نقلهم على متن 1670 رحلة طيران لـ 40 مشغلا جويا، من بينها 837 رحلة جاءت إلى الكويت، و833 رحلة مغادرة إلى دول أخرى.



وكان لافتا تغير أذواق السفر خلال الموسم الحالي، إذ لم تتصدر الوجهات السياحية التي كان يرغبها المواطنون دائما قائمة الوجهات الأكثر سفرا وهو ما يرجع بصورة رئيسية إلى متحورات فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها «أوميكرون» الذي غير خطط الكثير من المواطنين للسفر ليتراجع الإقبال على السفر إلى لندن وتركيا لتكونا في نهاية قائمة الوجهات الأكثر طلبا، لتأتي قائمة تفضيلات جديدة تتصدرها الوجهات الأكثر تفضيلا من قبل المقيمين وعلى رأسها كل من الهند ثم مصر.



وتفصيلا، استحوذت 6 دول على غالبية حركة الركاب عبر مطار الكويت خلال موسم سفر عطلة رأس السنة، حيث سافر منها وإليها نحو 128.67 ألف راكب وراكبة يشكلون 71% من إجمالي الركاب المسافرين عبر مطار الكويت خلال الفترة من 24 وحتى 31 ديسمبر الماضي، فيما جاءت قائمة الوجهات الأكثر طلبا على السفر خلال الموسم، كالتالي:



1 ـ الهند: تصدرت الهند قائمة أعلى الوجهات طلبا على السفر بإجمالي 34.34 ألف راكب وراكبة سافروا على متن 292 رحلة لـ 6 مشغلين جويين، إذ غادر 18.97 ألف راكب الكويت عبر 143 رحلة بينما وصل نحو 15.36 ألف راكب إلى البلاد على متن 149 رحلة.



2 ـ مصر: حلت مصر في المرتبة الثانية للوجهات الأعلى طلبا على السفر بإجمالي 26.8 الف راكب وراكبة سافروا على متن 193 رحلة لـ8 مشغلين جويين، إذ غادر 13.50 ألف راكب عبر 96 رحلة بينما وصل نحو 13.3 ألف راكب إلى البلاد على متن 97 رحلة قادمة.



3 ـ السعودية: حلت المملكة العربية السعودية ثالثا للوجهات الأعلى طلبا على السفر بإجمالي 24.4 ألف راكب وراكبة سافروا على متن 265 رحلة لـ 6 مشغلين جويين، إذ غادر17.59 ألف راكب عبر 135 رحلة بينما وصل 6.83 ألف راكب إلى البلاد على متن 130 رحلة قادمة.



4 ـ الامارات: حلت الامارات العربية المتحدة رابعا للوجهات الأعلى طلبا على السفر بإجمالي 20.4 ألف راكب وراكبة سافروا على متن 212 رحلة لـ7 مشغلين جويين إذ غادر11.14 ألف راكب عبر 107 رحلات بينما وصل 9.26 آلاف راكب إلى البلاد على متن 105 رحلات قادمة.



5 ـ تركيا: جاءت خامسا للوجهات الأعلى طلبا على السفر بإجمالي 17.39 ألف راكب وراكبة سافروا على متن 127 رحلة لـ 4 مشغلين جويين إذ غادر 8.98 آلاف راكب عبر 63 رحلة بينما وصل 8.4 آلاف راكب عبر 64 رحلة قادمة إلى الكويت.



6 ـ بريطانيا: أخيرا جاءت المملكة المتحدة كوجهة مفضلة سادسة للسفر بإجمالي 5.29 آلاف راكب سافروا على متن 37 رحلة لـ 3 مشغلين جويين إذ غادر 2.37 ألف راكب عبر 19 رحلة بينما وصل 2.91 ألف راكب عبر 18 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي.