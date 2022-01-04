ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، بنسب تجاوزت 1% في أولى جلسات عام 2022، بعد تأكيد «أوپيك+» أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.



وخلال جلسة الأمس، ارتفع خام برنت بنسبة 1.22% ليصل إلى 78.73 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.08% ليصل إلى 76.01 دولارا للبرميل.



وتأتي هذه الارتفاعات عقب صدور تقرير عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوپيك+»، توقع أن يكون لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.



وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع «كوفيد-19» والتحديات المرتبطة به.



يشار إلى أنه وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط، إلا أنها بقيت تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن «كوفيد-19» وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

ولامست عقود خام برنت العام وخام غرب تكساس أعلى مستوى لهما في 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.