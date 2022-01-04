ما مقدار التمرين الرياضي الذي يعمل بشكل أفضل للتحكم في ضغط الدم؟



أوضحت الأبحاث الحديثة أنه إذا كنت تريد حماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في العمر، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على مستويات التمرين الرياضي حتى منتصف العمر.



ولكن العوامل الاجتماعية يمكن أن تجعل هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الناس أكثر من غيرهم، وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 5000 شخص في 4 مدن أميركية.



وأظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن العمل الجديد يشير إلى أن «الحفاظ على النشاط البدني خلال فترة الشباب - بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقا - قد يكون مهماً بشكل خاص» للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، على حد قول بيبينز دومينغو.



وجند أكثر من 5100 بالغ في الدراسة، التي تتبعت صحتهم على مدى ثلاثة عقود من خلال التقييمات الجسدية والاستبيانات حول عادات ممارسة الرياضة، وحالة التدخين.



وفي كل تقييم سريري، قيس ضغط الدم ثلاث مرات، كل دقيقة على حدة، ولتحليل البيانات، جرى تجميع المشاركين في أربع فئات، حسب العرق والجنس.

وفي جميع المجالات - بين الرجال والنساء وفي كلتا المجموعتين العرقيتين - تراجعت مستويات النشاط البدني من 18 إلى 40 عاما، مع ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وتراجع النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.



وعندما نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين قاموا بخمس ساعات من التمارين المعتدلة أسبوعيا خلال فترة البلوغ المبكرة - ضعف الحد الأدنى الموصى به حاليا للبالغين - وجدوا أن هذا المستوى من النشاط يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، خاصة إذا استمر الأشخاص في التمرين حتى سن 60.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: «إن تحقيق ضعف الحد الأدنى الحالي من إرشادات النشاط البدني للبالغين قد يكون أكثر فائدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من مجرد تلبية الحد الأدنى من الإرشادات».

ولكن ليس من السهل تكثيف النشاط البدني الأسبوعي وسط قرارات تغير الحياة والمسؤوليات المتزايدة.

عن «ساينس الرت»

