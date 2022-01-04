أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة استغلال الساحات العامة في جميع مناطق العاصمة بالشكل الذي يدعم موارد الخزينة العامة للدولة ويستفيد منها المواطن والوافد وفق رسوم محددة الى جانب إضفاء روح جمالية للساحة والمنطقة معا.

وقال الخالد خلال اجتماع في هذا الشأن إن رؤية المحافظة لإحداث نقلة نوعية من حيث التطوير والتحديث والتحميل بالمنطقة تستوجب منا التعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن لوضع خارطة طريق للعمل على إعادة وضع هذه الساحات بالشكل الذي يخدم الصالح العام من كافة النواحي الجمالية والاقتصادية الى جانب الفوائد العائدة للمستفيدين منها، لافتا الى ضرورة كسب الوقت ووضع جدول زمني محدد لأي مشروع حتى يتم تنفيذه في أقصى سرعة ممكنة.